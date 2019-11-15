Ломаченко назвав свою версію поразки Гвоздика від Бетербієва

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO тв WBA у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко назвав можливу причину поразки екс-чемпіона світу WBC напівважковаговика Олександра Гвоздика від дагестанця Артура Бетербієва.

За словами Василя, Гвоздик не приділив належної уваги своїй фізичній підготовці, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Мені здається, Гвоздик не зовсім був фізично готовий до бою з Бетербієвим. Складно стверджувати, але думаю, не зовсім багато часу приділялося фізичній підготовці. Чи не хочу я тренувати його? Ні, звичайно. Взагалі навіть не думаю про тренерську діяльність. Не бачу себе в цьому", - заявив Ломаченко.

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Як інформувало арентство, 18 жовтня українець Олександр Гвоздик програв Артуру Бетербієву технічним нокаутом у десятому раунді. Об'єднавчий поєдинок за титули WBC та IBF у напівважкій вазі пройшов у Філадельфії (США).