Юрій Максимов невдовзі очолить «Ворсклу»

Полтавський клуб рятуватиме відомий український тренер.

Колишній півзахисник «Динамо» і збірної України Юрій Максимов, який попрацював тренером в кількох українських і зарубіжних клубах, може змінити на посаді наставника «Ворскли» Віталія Косовського, повідомляє Sport Arena.

Питання з призначенням Максимова на посаду головного тренера полтавського клубу практично вирішене. Якщо сторонам вдасться залагодити останні формальності, одним з помічників спеціаліста стане колишній захисник столичного ЦСКА і вінницької «Ниви» Віктор Ульяницький.

Ульяницький раніше вже входив до тренерського штабу Максимова в «Оболоні», «Кривбасі», донецькому «Металургу» і саранській «Мордовії».

«Ворскла» йде на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 8 очок в 14 матчах.