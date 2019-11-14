Франція і Туреччина вийшли на Євро-2020

Ісландія вже не наздожене своїх конкурентів.

Збірна Туреччини зіграла внічию з Ісландією в рамках кваліфікаційного раунду Євро-2020 (0:0). У зв'язку з тим, що ісландці втратили очки, Туреччина і Франція за тур до закінчення групового етапу вийшли в фінальну частину чемпіонату Європи, повідомляє Укрінформ.

Збірна Туреччини набрала 20 очок і посідає перше місце в групі Н. В активі французів, що розташувалися на другому місці, 19 очок і одна гра в запасі.

У Ісландії, яка займає третє місце, 16 очок. Франція в разі рівності очок буде вище ісландців за підсумками особистих зустрічей (4:0, 1:0).

Нагадаємо, раніше на Євро-2020 вийшли збірні Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України та Іспанії.