УХЛ: «Кременчук» розгромив харківське «Динамо»

13 перемога «Кременчука» в сезоні.

В матчі 15-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» переміг на виїзді харківське «Динамо» 12:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 13 перемогу в сезоні. У Харкові лідер чемпіонату розгромив місцеве «Динамо» 12:1. У гостей шайби закинули: Кисельов (двічі), Григорян, Грицких (тричі), Серанов, Толстушко, Орлов, Созонов (двічі), Бондарук.

У лідера чемпіонату «Кременчука» стало 38 очок після 15 матчів. У найближчого переслідувача «Дніпра» - 31 очко після 14 матчів.

Нагадаємо, в матчах 15-го туру чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг в Білій Церкві «Білий Барс» 4:0, а «Дніпро» розгромило на виїзді «Крижаних Вовків» 13:2.