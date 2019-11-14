«Ворскла» звільнила головного тренера Косовського

Клуб з Полтави йде останнім в УПЛ.

Головний тренер Віталій Косовський звільнений з посади наставника полтавської «Ворскли», про що повідомляє офіційний сайт клубу.

Рішення керівництво клубу прийняло після сьогоднішньої тренувальної сесії полтавчан. Відомо, що Косовський та його тренерський штаб залишаться працювати в структурі клубу.

У січні нинішнього року 45-річний Косовський прийняв молодіжну команду «Ворскли», заради чого пішов з поста асистента Ігоря Костюка в юнацькій команді київського «Динамо». Через три місяці Косовського призначили виконуючим обов'язки головного тренера «Ворскли». Він змінив на цій посаді Василя Сачка.

У цьому сезоні «Ворскла» після 14-ти турів УПЛ посідає останнє місце чемпіонату України. У наступному турі «Ворскла» 23 листопада зустрінеться з СК «Дніпро-1».