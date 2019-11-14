Миколенко: Матч із Сербією має значення для жеребкування Євро-2020

Футбольний захисник національної збірної України Віталій Миколенко розповів про своє самопочуття перед матчем з Естонією (14 листопада) і значення гри проти Сербії (17 листопада).

Гравець, зокрема, зазначив, що команді необхідно взяти мінімум очко у Белграді, повідомляє Zbirna.com.

"У мене все відмінно, тренуюся у загальній групі, проблем зі здоров'ям немає. Готуюся до першої гри і намагатимуся потрапити до стартового складу. Матч із Сербією має для нас значення. Потрібно взяти мінімум одне очко, аби потрапити до першого кошику під час жеребкування фінальної частини Євро-2020", - заявив Миколенко.

Як інформувало агентство, збірна України достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії чемпіонату континенту.

Турнірне становище у групі В: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).