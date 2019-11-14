ФК "Лос-Аеджелес Гелаксі" оголосив, що команду залишає Ібрагімович

Американський футбольний клуб "Лос-Анджелес Гелаксі" офіційно підтвердив інформацію про те, що команду залишає знаменитий шведський форвард Златан Ібрагімович.

Сторони розірвали контракт з обопільної згоди, повідомлять офіційний сайт "Гелаксі".

Угода з 38-річним футболістом діяла до 31 грудня 2019 року, однак домовитися про її подовження не вдалося.

"Хочемо подякувати Златану за його внесок в наш клуб і в американську лігу. Крім того, Ібрагімович сприяв розвиткові футболу в Лос-Анджелесі. Дякуємо йому за професіоналізм, пристрасть та етику", - заявив один з керівників клубу, колишній хавбек команди Кріс Клейн.

Ібрагімович виступав за американський клуб з березня 2018 року. У 53-х матчах він забив 58 м'ячів. Футболіст може продовжити кар'єру в Італії.