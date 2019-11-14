ФК "Динамо" проведе матч з командою "Оболонь-Бровар-2"

Заповнюючи паузу у клубному футболі, пов'язану з міжнародними матчами національних збірних, київське "Динамо" зігрє контрольний матч із земляками з команди "Оболонь-Бровар-2".

Поєдинок пройде найближчої неділі, 17 листопада, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Оболонь-Бровар-2" виступає у Другій лізі вітчизняного чемпіонату. У матчі з "Динамо" команда підсилиться не задіяними у черговому турі Першої ліги футболістами першої клубної команди "Оболонь-Бровар", яка, між іншим, очолює турнірну таблицю першості.

У "Динамо" традиційно більша частина основного складу задіяна у збірних. Решта гравців отримали два дні вихідних після матчу із "Шахтарем" у Харкові і зібралися на клубній базі в середу. У спарингу з "Оболонь-Бровар-2" основа "біло-синіх" доукомплектується гравцями молодіжного складу.

Початок контрольного матчу о 13.00.