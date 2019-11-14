Українські футболісти вийдуть на матч з Естонією у синій формі

Українські футболісти вийдуть на матч з Естонією у синій формі

Укрінформ
14 листопада на запорізькій "Славутич-Арені" пройде товариський поєдинок між національними футбольними збірними України та Естонії.

На сьогоднішній нараді представники команд та офіційних осіб вирішили, в якій формі гратимуть опененти, повідомляє пресслужба УАФ. 

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті. Естонці вийдуть на поле в білому.

Зазначається також, що з наших футболістів, які  готувалися до поєдинку, до заявки на гру не потрапив захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов.

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Як інформувало агентство, зустріч розпочнеться у Запоріжжі о 19.00. У прямому ефірі її транслюватиме телеканал "Футбол 1".

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