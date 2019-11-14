Яремчук не збирається йти з бельгійського "Гента"

Український футбольний форвард національной збірної України та "Гента" Роман Яремчук поділився планами на найближче майбутнє.

Нападник, зокрема зазначив, що найближчого часу не збирається переходити з бельгійського клубу до іншої європейської команди. повідомляє Zbirna.com.

"Про те, що я залишаю "Гент", мова не йде. Я недавно перепідписав новий контракт з клубом, тому всі мої думки зосереджені на цій команді. В ній мене все влаштовує", - заявив Яремчук.

Свій стан на завершальній фазі вдалого для нього сезону форвард оцінив так: "Усе добре. Прогресуватиму й надалі, спробую закріпити те, що вже маю".

Додамо, що в 79-ти матчах за "Гент" Яремчук забив 24 м'ячі, за національну збірну України - 4 в 11-ти зустрічах.