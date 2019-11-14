«Мотор» програв «Вардару» в SEHA-Лізі

Чемпіон України втратив лідерство в групі.

В 7-у турі гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» програв на чужому майданчику «Вардару» (Північна Македонія) 37:44. Про це повідомляє Укрінформ.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою господарів майданчика - 20:19. Після перерви «Мотор», який грав без кількох основних гравців, не зумів нав'язати боротьбу «Вардару» і поступився в сім м'ячів – 37:44.

Після 7-и турів в активі «Мотора» п’ять перемог і 15 очок. Запорізький клуб зійшов на друге місце в групі, поступаючись «Вардару» трьома очками.

У наступному матчі SEHA-Ліги 3 грудня «Мотор» зіграє на виїзді проти «Нексе» (Хорватія).