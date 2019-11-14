Циципас обіграв Зверєва і вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Грек Стефанос Циципас обіграв Олександра Зверєва з Німеччини (6:3, 6:2) в другому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

В другому турі Підсумкового турніру АТР в Лондоні Циципас не програв жодної свої подачі і легко обіграв Зверєва 6:3, 6:2. Це друга перемога 21-річного грека на турнірі, яка гарантувала йому вихід у півфіналі.

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У заключному турі Циципас зіграє проти іспанця Рафаеля Надаля, а Зверєв зустрінеться з російським тенісистом Даніїлом Медведєвим.

Нагадаємо, в інший групі австрієць Домінік Тім обіграв Новака Джоковича з Сербії (6:7, 6:3, 7:6) і став першим півфіналістом Підсумкового турніру.