Калініна обіграла першу "ракетку" турніру WTA серії Challenger в Х'юстоні

Українка Ангеліна Калініна вийшла до третього кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в Х'юстоні (США) з призовим фондом $162,48 тис.

У матчі другого раунду змагань в штаті Техас 22-річна Калініна з Нової Каховки (№161 світового рейтингу) за 2 години 15 хвилин завдала поразки першому номеру "посіву" американці Даніель Роуз Коллінз (№31) - 6:0, 3:6, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Калініна розіграє з американкою Коко Вандевеге (№328), яка обіграла свою співвітчизницю Сакію Вікері (№156) - 7:5, 6:3.

Читайте також: Марченко достроково завершив виступ на турнірі ATP серії Challenger у Фінляндії

Турнір в Х'юстоні завершиться 17 листопада.