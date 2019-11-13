Надаль здобув драматичну перемогу над Медведєвим на Підсумковому турнірі ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Іспанець Рафаель Надаль обіграв росіянина Даніїла Медведєва (6:7, 6:3, 7:6) в другому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

В другому турі Підсумкового турніру АТР в Лондоні Рафаель Надаль здобув драматичну перемогу над російським тенісистом Даніїлом Медведєвим. У вирішальному сеті Надаль спочатку зміг відігратися, поступаючись 1:5. А потім дотиснув суперника на тай-брейку. Це перша перемога Надаля в Лондоні, в першому турі він поступився німцю Олександру Зверєву.

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В іншому матчі цієї групи Олександр Зверєв зіграє з греком Стефаносом Циципасом. Початок – о 22:00. Зверєв і Циципас свої матчі в першому турі виграли.

Нагадаємо, в інший групі австрієць Домінік Тім обіграв Новака Джоковича з Сербії (6:7, 6:3, 7:6) і став першим півфіналістом Підсумкового турніру.