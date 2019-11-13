Збірна України з футболу U17 перемогла Грузію у грі відбору Євро-2020

Футболісти юнацької збірної України U17 (вік гравців до 17-ти років) обіграли однолітків з Грузії (2:0) у матчі першого кваліфікаційного турніру Євро-2020, що стартував у Португалії.

Поєдинок квартету 8 завершився у середу на стадіоні міста Мангуалде. М'ячі забили Назар Волошин (51-а хвилина) та Олег Очеретко (76), повідомляє Укрінформ.

У паралельному матчі португальці розгромили албанців - 4:0.

Наступний поєдинок підопічні Олександра Петракова зіграють з Албанією. Матч пройде 16 листопада і розпочнеться о 17.00.

До елітного раунду відбору вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп і чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні. Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.