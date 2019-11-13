Стаховський вийшов до 3 раунду турніру ATP серії Challenger у Фінляндії

Український тенісист Сергій Стаховський виступить у третьому раунді турнірі АТР серії Challenger у Гельсінкі (Фінляндія).

Зустріч Стаховського (151-а "ракетка" світу) та Міші Звєрєва з Німеччини (292) завершилася у середу достроково. За рахунку 6:4, 1:2 суперник українця відмовився від продовження боротьби, повідомляє Укрінформ.

У третьому раунді турніру опонентом киянина буде француз Раян Руман (369).

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Призовий фонд змагань у столиці Фінляндії - 46 тис 600 долл.