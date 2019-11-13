Збірна України з футболу U19 здолала естонців на старті відбору Євро-2020

Збірна України з футболу U19 здолала естонців на старті відбору Євро-2020

Укрінформ
Футболісти юнацької збірної України U19 (вік гравців до 19-ти років) з перемоги стартували на першому кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи-2020 у Швеції. 

У середу, 13 листопада, підопічні Олега Кузнецова розгромили ровесників з Естонії - 4:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Єрнваллен" міста Сандвікен забили Михайло Мудрик (38-ма хвилина), Артем Шулянський (45), Данило Сікан (63) та Максим Гірний (77).

Сьогодні у групі 9 відбору також відбудеться гра Словенія - Швеція. 

Наступний поєдинок українці проведуть 16 листопада зі словенцями. Початок матчу о 16.00.  

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В елітраунді відбору навесні 2020 року зіграють дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця. Фінальна стадіє пройде у липні наступного року в Північній Ірландії.

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