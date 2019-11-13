Півфінал юнацького ЧУ з шахів зібрав рекордну кількість учасників

У Вінниці відбувся рекордний за кількістю учасників півфінал Чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив пресаташе Вінницької обласної федерації шахів Михайло Шафір.

«У Вінниці фінішував півфінал Чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Він увійшов в історію завдяки встановленню національного рекорду. Ми зібрали найбільшу кількість учасників в шахових чемпіонатах (фінали-півфінали) за часів Незалежної України - 206 гравців», - повідомив Шафір.

За його словами, участь у змаганнях взяли 154 юнаки і 52 дівчат.

Серед юнаків до трійки найкращих увійшли кандидати в майстри спорту Богдан Біловіл (Миколаїв), Валентин Прокоф'єв (Івано-Франківськ) і Тимур Келеберда (Львів). Серед дівчат медалі виграли Анастасія Дубовик (Дніпро), Дарина Грига (Львів) і Катерина Григорчук (Херсон).

Вінничани - господарі змагань залишилися без нагород.

Попередній рекорд кількості учасників належав Миколаєву - 2017 року там за першість у півфіналі змагалися 171 учасник ЧУ серед шахістів до 10 років.