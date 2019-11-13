На матчі Ліги Європи «Мальме» - «Динамо» очікують аншлаг

Гра в Швеції є вирішальною у боротьбі за путівку в плей-офф Ліги Європи.

На матчі 5-го туру Ліги Європи «Мальме» - «Динамо» очікується аншлаг. За інформацією Champion.com.ua, на матч «Мальме» - «Динамо», який зіграють 28 листопада, продано 20 тисяч квитків.

Під час міжнародних матчів домашня арена «Мальме» - «Сведбанк» може прийняти 21 тисячу вболівальників. Уже продано 20 тисяч квитків.

«Мальме» претендує на вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи і перемога над «Динамо» у 5-му турі групового турніру Ліги Європи значно збільшує шанси шведського клубу на вихід до стадії плей-офф.

Після 4-х турів «Динамо» набрало 6 очок (посідає 2 місце), а «Мальме» - 5 очок (3 місце). У лідера групи – «Копенгагена» також 6 очок.

Нагадаємо, 19 вересня в першому турі групового турніру Ліги Європи в домашньому матчі «Динамо» перемогло «Мальме» - 1:0.