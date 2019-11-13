Юнацькі футбольні збірні України U17 та U19 стартують у відборі Євро-2020

З 13-го по 19 листопада дві юнацькі збірні України (U17 та U19) братимуть участь у кваліфікаційних раундах чемпіонату Європи 2020 року.

Команда (U17), яку очолює Олександра Петракова, виступає у Португаліїї, повідомляє пресслужба УАФ.

Розклад матчів:

1 тур

13.11. Початок гри - 17.00. Грузія - Україна

13.11. 17.00. Португалія - Албанія

2 тур

16.11. 17.00. Україна - Албанія

16.11. 19.00. Португалія - Грузія

3 тур

19.11. 17.00. Албанія - Грузія

19.11. 17.00. Україна - Португалія.

До елітного раунду вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп і чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться в березні 2020 року. Фінальний турнір пройде в Естонії у травні 2020 року.

Збірна України U19 під керівництвом Олега Кузнецова свої матчі кваліфікації (група 9) проведе у Швеції:

1 тур

13.11. 14.00. Україна - Естонія

13.11. 19.00. Словенія - Швеція

2 тур

16.11. 14.00. Швеція - Естонія

16.11. 16.00. Україна - Словенія

3 тур

19.11. 14.00. Естонія - Словенія

19.11. 14.00. Швеція - Україна.

Далі, в еліт-раунді, навесні 2020-го зіграють дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця. Фінальна стадіє пройде у липні наступного року у Північній Ірландії.