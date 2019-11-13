Юнацькі футбольні збірні України U17 та U19 стартують у відборі Євро-2020
Команда (U17), яку очолює Олександра Петракова, виступає у Португаліїї, повідомляє пресслужба УАФ.
Розклад матчів:
1 тур
13.11. Початок гри - 17.00. Грузія - Україна
13.11. 17.00. Португалія - Албанія
2 тур
16.11. 17.00. Україна - Албанія
16.11. 19.00. Португалія - Грузія
3 тур
19.11. 17.00. Албанія - Грузія
19.11. 17.00. Україна - Португалія.
До елітного раунду вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп і чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться в березні 2020 року. Фінальний турнір пройде в Естонії у травні 2020 року.
Збірна України U19 під керівництвом Олега Кузнецова свої матчі кваліфікації (група 9) проведе у Швеції:
1 тур
13.11. 14.00. Україна - Естонія
13.11. 19.00. Словенія - Швеція
2 тур
16.11. 14.00. Швеція - Естонія
16.11. 16.00. Україна - Словенія
3 тур
19.11. 14.00. Естонія - Словенія
19.11. 14.00. Швеція - Україна.
Далі, в еліт-раунді, навесні 2020-го зіграють дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця. Фінальна стадіє пройде у липні наступного року у Північній Ірландії.