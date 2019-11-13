«Мотор» призначив нових тренерів і зіграє проти «Вардара» дублерами

Євген Будко і Сергій Серенко очолили «Мотор» як виконуючі обов’язки.

Запорізький «Мотор» призначив виконуючих обов'язки головного тренера клубу. Тимчасово цю посаду займуть Євген Будко і Сергій Серенко, повідомляє XSPORT.ua.

Тренерський тандем вже розпочав роботу і готує команду до матчу SEHA-Ліги проти македонського «Вардара». Відзначимо, що на цей поєдинок тренерський штаб вирішив задіяти молодь. Матч в Скоп'є зіграють сьогодні, 13 листопада. Початок зустрічі о 21:10 за київським часом. На даний момент «Мотор» лідирує в своїй групі в SEHA-Лізі, здобувши 5 перемог в 6 стартових турах.

У той же час, основний склад «Мотора» під керівництвом Ростислава Ланевича залишився в Запоріжжі і продовжує підготовку до виїзних матчів Ліги чемпіонів проти «Монпельє» (17 листопада) і «Кіля» (20 листопада).

У турнірній таблиці ЛЧ українці з одним очком залишаються на останньому місці в групі, лише раз здобувши нічию в семи зустрічах.

Нагадаємо, «Мотор» звільнив Миколу Степанця з посади головного тренера через незадовільні результати в ЛЧ.