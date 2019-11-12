Марченко достроково завершив виступ на турнірі ATP серії Challenger у Фінляндії

Українець Ілля Марченко не зміг дограти матч першого кола на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger в Гельсінкі (Фінляндія) з призовими фондом €46,6 тис.

Марченко через травму відмовився продовжувати боротьбу у другому сеті стартового поєдинку проти володаря wild card Патріка Нікласа-Салмінена з Фінляндії за рахунку 4:6, 0:2, повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, перша "ракетка" України "Сергій Стаховський отримав в Гельсінкі 11-й номер посіву і перший раунд змагань пропускає.

У другому колі суперником киянина стане Міша Звєрєв з Німеччини, який взяв горув над чехом Міхаелем Врбенські - 6:3, 6:3.