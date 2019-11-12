Виконком НОК України визнав успішним виступ олімпійців у міжнародних стартах сезону

В Олімпійському домі під головуванням президента НОК України Сергія Бубки відбулось чергове засідання Виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України.

Як повідомляє прес-служба організації, учасники заходу підвели підсумки участі українських спортсменів в міжнародних спортивних форумах, що проходять під егідою НОК.

Успішними визнали виступ вітчизняних команд на ІІ Європейських іграх в Мінську (Білорусь), де з 52 нагородами українці посіли 3 загальнокомандне місце, та результати юних олімпійців на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку (Азербайджан), звідки українці повернулися з 25-ма медалями.

Задовільними визнані виступи наших спортсменів на І Всесвітніх пляжних іграх в Досі (Катар), де було здобуто 3 нагороди.

Продовжуючи планомірну політику НОК щодо підтримки провідних і юних спортсменів Виконком НОК ухвалив рішення про встановлення персональних стипендій 30 провідним атлетам з зимових видів спорту для їх підготовки до зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні (Китай). Програма розрахована з 1 листопада 2019 року до 28 лютого 2022 року. Загальний обсяг їх фінансування складає 10,5 млн грн.

Разом з тим, для підтримки перспективної молоді встановлено стипендії для медалістів зимового та літнього Європейських юнацьких олімпійських фестивалів та їх тренерів. Програма розпочнеться з 1 січня 2020 року.

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Під час засідання Виконком НОК заслухав звіти про роботу Комісій "Антураж атлета", "Закордонне українство", "Осередки НОК України", а також Комісії з нагороджень.

Виконавчий комітет затвердив проведення звітної Генеральної асамблеї НОК в грудні поточного року.