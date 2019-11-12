Українець Калениченко програв австралійцю на турнірі АТР в Індії

25-річний киянин Данило Калениченко зачохлив ракетку у другому раунді одиночних змагань ATP Challenger Tour в індійському місті Пуне із призовим фондом 54 тис 160 дол.

У вівторок українець поступився другому сіяному Джеймсу Дакворту з Австралії (№111 АТР) - 3:6, 6:7 (3:7), повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 25 хвилин.

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У парному розряді турніру в Пуні Калениченко грає разом з австрійцем Давидом Піхлером. Їхні суперники у стартовому раунді - треті сіяні Сакет Мунені та Арджун Кадхе з Індії.