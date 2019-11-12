Завтра відбудеться українське дербі в Кубку Європи ФІБА

Вирішальний матч для БК «Дніпро».

У середу, 13 листопада, відбудеться матч Кубка Європи ФІБА між українськими командами «Дніпро» і «Київ-Баскет». Гра стане визначальною для дніпрян. У трьох попередніх зустрічах турніру підопічні Дениса Журавльова поступилися, і щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу їм необхідно перемагати, повідомляє Укрінформ.

На жаль, завдання може ускладнитися, якщо гру пропустить захисник Генрі Дугат, який продовжує відновлюватися після травми. У цьому сезоні Суперліги Парі-Матч він зіграв в 6 матчах, де набирав в середньому 12,3 очка, робив 3,5 підбори і віддавав 3,7 результативні передачі.

До зустрічі з «Київ-Баскет» дніпряни готуються в доброму гуморі. Напередодні команда в Суперлізі Парі-Матч взяла гору над «Хіміком», чинним чемпіоном України. А ось кияни на виїзді поступилися «Миколаєву» і опустилися на передостаннє місце в турнірній таблиці. Команда Айнарса Багатскіса тепер постарається надолужити згаяне в єврокубках, щоб зберегти за собою друге місце в групі і продовжити боротьбу за путівку до наступного етапу.

«У нас була відмінна підтримка уболівальників в матчі з «Хіміком» вона зарядила хлопців на перемогу. Залу окреме дякую. Сподіваємося на таку ж атмосферу і під час матчу з «Київ-Баскет». Під питанням участь у грі Генрі Дугата. У нього травма була ще в Софії. Він робив величезне зусилля над собою, граючи з ушкодженою ногою, це справжній героїчний вчинок. Сподіваюся, що він відновиться до найближчого матчу, але останнє слово залишається за лікарями», - розповів головний тренер БК «Дніпро» Денис Журавльов.

Нагадаємо, минулого тижня у Кубку Європи ФІБА зіграли матчі третього туру групового етапу. Обидва представники України, «Київ-Баскет» та «Дніпро», виступають в одній групі F.

«Дніпро» зазнав третьої поспіль поразки, поступившись на виїзді «Левськи», та замикає турнірну таблицю.

«Київ-Баскет» також поступився – вдома «Цмоки-Мінську». До того у команди Айнарса Багатскіса було дві перемоги. Відтак кияни йдуть другими в групі.