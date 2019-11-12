Цуренко з позитивом очікує на наступний тенісний сезон

Українська теннісітка Леся Цуренко пропустила завершення нинішнього сезону через травму ліктя, але заявила, що з позитивом очікує на 2020 рік.

Киянка зазначила, що вже практично набрала ігрову форму, повідомляє XSport.

"Я вже готова десь на 90 відсотків. Жодного дня не відпочивала, продовжувала працювати. Нині тренуюся на повну, тільки потрібно додати в обсязі подач... Минулий сезон був, напевно, найскладнішим у моїй кар'єрі. По-перше, у мене ще ніколи не було таких травм. По-друге, було дуже багато психологічних проблем, пов'язаних з особистим життям. Все це не давало мені змогу нормально грати. Так, цей сезон був найгіршим. Я спокійно про це кажу, оскільки тепер у мене вже позитивний настрій. Я залишила все позаду і з великим позитивом очікую на наступний", - заявила тенісистка.

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Нагадаємо, Цуренко є третьою "ракеткою" України і посідає 72-е місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).