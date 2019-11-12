«Динамо» загрожує штраф до 500 тисяч гривень і матч без глядачів

Киян можуть максимально покарати за расистський скандал під час матчу з «Шахтарем».

Стало відомо, яке покарання може отримати «Динамо» за епізод з расистською поведінкою уболівальників київського клубу на матчі 14-го туру прем'єр-ліги з «Шахтарем» (0:1), повідомляє телеканал «Футбол 1».

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне цю справу, коли прем'єр-ліга отримає протокол арбітра зустрічі Миколи Балакіна.

За інформацією телеканалу, киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках - штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».