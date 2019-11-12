Біатлон: Підручний і Меркушина представлятимуть Україну на Різдвяній гонці

Бех і Цимбал бігтимуть Юніорську Різдвяну гонку.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина виступатимуть на Різдвяній гонці від України, повідомляє biathlon.com.ua.

Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня в Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні футбольного клубу «Шальке». Формат гонки - змішана естафета між командами, які складаються з двох учасників.

Крім того, в цьому році вперше пройде Юніорська Різдвяна гонка. У ній також візьмуть участь українці - Катерина Бех та Богдан Цимбал.

Нагадаємо,у минулому році українська пара Юлія Джима - Артем Прима на Різдвяній гонці в Гельзенкірхені посіла 8-е місце.