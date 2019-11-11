Марлос і Мораес не зіграють за збірну України проти Естонії і Сербії

Під питанням участь в цих матчах Малиновського.

Півзахисник Марлос і нападник Мораес пропустять матчі збірної України проти Естонії та Сербії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У Марлоса запалення пахової зв'язки, а ось Мораес пошкодив зв'язки гомілкостопа на 30-й хвилині вчорашнього матчу УПЛ проти «Динамо» (1:0) після зіткнення із захисником киян Денисом Поповим.

Крім того, на зборі команди тимчасово відсутній півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський. Хавбек італійського клубу разом з дружиною чекають народження дочки. Це станеться з дня на день, тому тренер українців Андрій Шевченко дав Малиновському три вихідних дня.

Відзначимо, що з середи роботу в загальній групі почне Євген Коноплянка, який пропустив останні матчі донецького «Шахтаря» через травму паху в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти «Динамо».

Матч Україна - Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада, в Запоріжжі на «Славутич-Арені».

Після гри з естонцями Україна зіграє на виїзді проти Сербії (17 листопада). Ця зустріч не матиме турнірного значення: відбіркову групу команда Андрія Шевченка достроково виграла.