Діон Райт – кращий гравець тижня в Суперлізі

Нападник «Черкаських Мавп» набрав 27 очок в матчі з «Миколаєвом».

Форвард «Черкаських Мавп» Діон Райт визнаний кращим гравцем тижня в Суперлізі, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У матчі проти «Миколаєва» американець набрав 27 очок, зробив 8 підбирань, і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 76:68.

Через два дні «Черкаські Мавпи» зіграють проти «Київ-Баскета» в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Крім Райта, в символічну збірну туру Суперліги потрапили Айзея Вільямс («Хімік»), Максим Луценко («Миколаїв»), Іссуф Санон («Дніпро») і Майк Голловей («Одеса»).