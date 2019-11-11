У мережі з'явилося відео скандалу під час матчу «Шахтар» - «Динамо»

Фанатський сектор «Динамо» провокував гравців «Шахтаря».

У мережі з'явилося відео, зняте біля поля, на якому зображений інцидент між Тайсоном і фанатами «Динамо» під час матчу УПЛ «Шахтар» - «Динамо» (1:0), повідомляє Укрінформ.

Зокрема, на відео чути провокаційні звуки на адресу темношкірих гравців «Шахтаря» та видно реакцію футболістів обох команд.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».

«Динамо» на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, де закликало розслідувати інцидент і висловило готовність допомагати знайти винних.