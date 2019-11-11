Українець Калениченко переміг на старті турніру АТР в Індії

25-річний киянин Данило Калениченко подолав в понеділок стартовий бар'єр змагань ATP Challenger Tour в індійському місті Пуне із призовим фондом 54 тис 160 дол.

У першому раунді з українцем не впорався індієць Ніки Каліянда Пунача - 6:7 (3:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 36 хвилин.

У наступному колі Калениченко зустрінеться з другим сіяним Джеймсом Даквортом з Австралії.

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У парному розряді турніру в Пуні українець зіграє разом з австрійцем Давидом Піхлером. Їхні суперники у стартовому раунді - сіяні Сакет Мунені та Арджун Кадхе з Індії.