УПЛ засудила расистський скандал під час матчу «Шахтар» - «Динамо»

Ліга сподівається на компетентне розслідування та покарання винних.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якому суворо засудила будь-які прояви расизму на стадіонах і закликала до толерантності.

«В останні роки викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі стало пріоритетним напрямком роботи УЄФА. Європейський футбольний союз максимально використовує широкі платформи, щоб твердо заявити: «Ні расизму».

УПЛ цілком солідарна з Європейським футбольним союзом і категорично засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах України та поза ними.

УПЛ шкодує про інцидент, який стався під час матчу між «Шахтарем» і «Динамо» 10 листопада в Харкові. Цей випадок показує, що ми повинні зміцнити діалог з клубами, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому. УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган розслідуватиме цю справу як пріоритетну і притягне до відповідальності всіх причетних осіб відповідно до чинного законодавства і правилам», - йдеться в заяві.

Матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».

«Динамо» на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, де закликало розслідувати інцидент і висловило готовність допомагати знайти винних.