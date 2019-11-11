Нападник «Шахтаря» Мораес уникнув перелому ноги

Сьогодні форвард збірної України пройде додаткове обстеження.

Нападник «Шахтаря» та збірної України Жуніор Мораес заявив, що уникнув перелому ноги після зіткнення із захисником «Динамо» Денисом Поповим під час матчу чемпіонату України (УПЛ). Про це Мораес написав на своїй сторінці в Instagram.

«Радий дізнатися, що нічого не зламав. Завтра ще належить пройти обстеження, щоб перевірити стан зв'язок», - написав Жуніор.

Мораес отримав травму на 30-й хвилині матчу проти «Динамо». Форвард «Шахтаря» не зміг самостійно залишити поле, його винесли на ношах лікарі клубу.

Без Мораеса «Шахтар» втримав перемогу над «Динамо» (1:0), відірвавшись від киян в турнірній таблиці на 13 очок.