«Динамо» засуджує расизм, але поки що не визнає провини своїх вболівальників

Київський клуб чекає на розслідування інциденту під час матчу УПЛ «Шахтар» - «Динамо».

«Динамо» на офіційному сайті оприлюднило заяву стосовно проявів расизму з боку власних вболівальників по відношенню до бразильских гравців «Шахтаря» під час матчу УПЛ «Шахтар» - «Динамо» (1:0).

«Численними ЗМІ поширено офіційну заяву менеджменту одного з футбольних клубів-учасників матчу, в якій безапеляційно обвинувачуються уболівальники нашої команди, які нібито вчинили расистські та ксенофобські дії.

Футбольний клуб «Динамо» своїми діями та вчинками неодноразово наголошував на відданості принципам fair play, загальнолюдським цінностям. Боротьба з негативними проявами окремих індивідуумів є постійною. Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторів.

Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег у питаннях щодо дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників, в той час коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалось.

З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту», - говориться в заяві клубу.

Нагадаємо, у другому таймі матчу УПЛ з «Шахтарем» з фан-сектору «Динамо» лунали образливі вигуки на адресу гравців «гірників» Тайсона та Дентіньйо. Капітан «Шахтаря» показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку від арбітра Миколи Балакіна.