«Динамо» засуджує расизм, але поки що не визнає провини своїх вболівальників

«Динамо» засуджує расизм, але поки що не визнає провини своїх вболівальників

Укрінформ
Київський клуб чекає на розслідування інциденту під час матчу УПЛ «Шахтар» - «Динамо».

«Динамо» на офіційному сайті оприлюднило заяву стосовно проявів расизму з боку власних вболівальників по відношенню до бразильских гравців «Шахтаря» під час матчу УПЛ «Шахтар» - «Динамо» (1:0).

«Численними ЗМІ поширено офіційну заяву менеджменту одного з футбольних клубів-учасників матчу, в якій безапеляційно обвинувачуються уболівальники нашої команди, які нібито вчинили расистські та ксенофобські дії.

Футбольний клуб «Динамо» своїми діями та вчинками неодноразово наголошував на відданості принципам fair play, загальнолюдським цінностям. Боротьба з негативними проявами окремих індивідуумів є постійною. Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторів.

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Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег у питаннях щодо дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників, в той час коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалось.

З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту», - говориться в заяві клубу.

Нагадаємо, у другому таймі матчу УПЛ з «Шахтарем» з фан-сектору «Динамо» лунали образливі вигуки на адресу гравців «гірників» Тайсона та Дентіньйо. Капітан «Шахтаря» показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку від арбітра Миколи Балакіна.

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