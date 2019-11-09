Романа Безуса додатково викликали в збірну України

Андрій Шевченко поповнює склад збірної на матчі проти Естонії і Сербії.

Півзахисник «Гента» Роман Безус отримав виклик в збірну України на матчі з Естонією і Сербією, повідомляє сайт Української асоціації футболу.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії в активі Безуса 3 голи в 8 матчах.

Раніше в збірну України додатково викликали півзахисника «Зорі» Дмитра Іванісеню і форварда «Динамо» Артема Бесєдіна.

Збір національної збірної України розпочнеться 11 листопада в Києві.

Товариський матч з Естонією зіграють 14 листопада в Запоріжжі, а зустріч кваліфікації Євро-2020 з Сербією - 17 листопада в Белграді.