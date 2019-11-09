Суперліга: «Київ-Баскет» програв в Миколаєві

Головний фаворит сезону зазнав вже третьої поразки в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Миколаїв» вдома обіграв «Київ-Баскет» 90:81. Про це повідомляє Укрінформ.

Головний фаворит сезону – «Київ-Баскет» вів у рахунку в Миколаєві у трьох перших чвертях. Однак, провал у заключній чверті перекреслив усі надії киян на чергову перемогу. 90:81 – несподівана перемога «Миколаєва», який набрав 10 очок, обійшов у турнірній таблиці киян і піднявся на 6-е місце.

Найрезультативніші гравці матчу: Віталій Зотов (19 очок) – «Миколаїв», Кейсі Шеферд (27 очок) – «Київ-Баскет».

Лідирує в турнірній таблиці Суперліги «Прометей», в активі новачка 7 перемог і 15 очок.

Нагадаємо, 8 листопада «Хімік» на виїзді обіграв «Харківських Соколів» 93:77 і піднявся на друге місце в Суперлізі.