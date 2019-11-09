Венгер підтвердив переговори з «Баварією»

Венгер підтвердив переговори з «Баварією»

Укрінформ
Відомий французький тренер має тиждень на роздуми.

Французький фахівець Арсен Венгер підтвердив факт переговорів з мюнхенською «Баварією» після звільнення Ніко Ковача з посади головного тренера німецької команди, повідомляє beIN Sports.

«Зараз «Баварія» переживає перехідний період в зв'язку зі зміною керівництва. Мені дзвонили з клубу з пропозицією очолити команду і попросили дати відповідь протягом тижня», - розповів Венгер.

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Після відставки Ніко Ковача «Баварію» тимчасово очолює Ганс-Дітер Флік. На думку німецьких ЗМІ, Флік може протриматись на своїй посаді до кінця сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду головного тренера «Баварії» претендує Жозе Моурінью.

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