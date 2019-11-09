НБА: Михайлюк набрав 7 очок, але «Детройт» програв «Індіані»
Український баскетболіст «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк зіграв у поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти «Індіани Пейсерс» (106:112), повідомляє Укрінформ.
22-річний Михайлюк зіграв 16 хвилин, заробив сім очок, але його «Детройт» зазнав виїзної поразки 106:112. Також в активі Михайлюка два підбирання і дві передачі.
Михайлюк лише одного разу в цьому сезоні набрав за матч більшу кількість очок. Це сталося в його стартовій грі сезону проти «Торонто Репторс» (113:125), тоді Святослав в свій актив записав дев'ять очок.
У «Детройта» чотири перемоги в десяти матчах сезону. Зараз команда посідає дев'яте місце у Східній конференції НБА. У наступній грі «Детройт Пістонз» зіграє 12 листопада проти «Міннесоти Тімбервулвс».