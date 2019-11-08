Завацька і Калініна пробилися до півфіналу турніру ITF у Лас-Вегасі

Українки Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна вийшли до 1/2 фіналу турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Henderson Tennis Open у Лас-Вегасі (США) з призовим фондом $60 тис.

У чвертьфіналі змагань у штаті Невада посіяна під 3-м номером 19-річна лучанка Завацька (№110 світового рейтингу) за 2 години обіграла восьму "ракетку" турніру американканку Керолайн Дуолхайд (№154) - 6:2, 4:6, 6:4, а 22-річна Калініна з Нової Каховки (№181) за 1 годину 20 хвилин взяла гору над п'ятою "сіяною" американкою Варварою Лепченко (№170) - 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

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За вихід у фінал Henderson Tennis Open Завацька зустрінеться з японкою Майо Хібі (№214), яка завдала поразки американці Алексі Глеч (№322) - 7:5, 6:1, а Калініна зійдеться з Кетрін Себов з Канади (№256) - після перемоги над білорускою Ольгою Говорцовою (№194) - 6:3, 6:2.

Турнір у Лас-Вегасі завершиться 10 листопада.

На фото: Катаріна Завацька.