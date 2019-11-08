Перемогу приніс гол Савіна.

В 17-у турі української Першої ліги харківський «Металіст 1925» переміг вдома «Балкани» (1:0). Про це повідомляє Укрінформ.

Перша ліга: «Металіст 1925» обіграв «Балкани» і очолив таблицю/ Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Металіст 1925» вдома мінімально обіграв «Балкани» 1:0 завдяки голу Савіна на 21-й хвилині. Це 10-а перемога харків’ян в сезоні.

Після 17 турів «Металіст 1925» набрав 35 очок і повернувся на перше місце в турнірній таблиці.

Наздогнати харківський клуб можуть «Оболонь-Бровар» (34 очки після 16 матчів) та львівський «Рух» (33 очки після 15 матчів). У 17-у турі «Оболонь-Бровар» грає на виїзді з «Черкащиною», а «Рух» їде в гості до «Волині».