Наставник “Челсі” визнаний кращим тренером жовтня в англійській Прем’єр-лізі

Головний тренер лондонського футбольного клубу “Челсі” Френк Лемпард визнаний кращим тренером жовтня в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

У жовтні підопічні Френка Лемпарда виграли всі три матчі (проти клубів "Ньюкасл Юнайтед", "Саутгемптон" і "Бернлі" ) й посіли 4 місце в турнірній таблиці АПЛ. Про це повідомляє пресслужба ФК “Челсі”.

41-річний фахівець набрав найбільшу кількість голосів уболівальників у сумі з голосами футбольних експертів.

На нагороду також претендували: Юрген Клопп (“Ліверпуль”), Грем Поттер (“Брайтон”), Брендан Роджерс (“Лестер”) та Дін Сміт (“Астон Вілла”).