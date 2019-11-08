Українські вболівальники побачать нове відео з Конором Макгрегором

Легендарний боєць ММА знявся в рекламі для відомого бренду.

У жовтні Україна вперше зустрілася з культовим спортсменом, бійцем зі змішаних бойових мистецтв, чемпіоном UFC – Конором Макгрегором, який відвідав Київ на запрошення Parimatch. А вже у листопаді стартує нова рекламна кампанія з амбасадором бренду, повідомляє Укрінформ.

З перших кадрів Конор постає у непередбачуваних образах та відкриває світ справжніх палких чоловічих бажань, почуттів, розваг та шалених перемог.

«Неможливо раціонально оцінювати персону Конора, але і неможливо залишатися байдужим до нього. В рекламній кампанії він зіграв самого себе – непередбачуваного та брутального, але завжди надійного та зарядженого на перемогу»,- зазначив CEO Parimatch Сергій Портнов.

Зйомки відеоролика тривали три доби в Дубліні та Києві за участю творчого дуету Angelo Merten & Charlie Bravo. У відеоряді Конор задіяний в 15 сценах та 5 образах. Постпродакшн тривав 3 місяці, а саунд-дизайн оформлював також канадський композитор.

Нагадаємо, 22 жовтня в Champion Hall КВЦ «Парковий» відбулася прес-конференція з Конором Макгрегором. Легендарний боєць UFC вперше відвідав Україну за ексклюзивним запрошення бренду Parimatch, офіційним амбассадор якого він є з лютого цього року.