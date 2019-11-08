Україна додала 3 очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нічиї футболістів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів (із загребським "Динамо" - 3:3), а також київського "Динамо" (із данським "Копенгагеном" - 1:1) та "Олександрії" (із французьким "Сент-Етьєном" - 2:2) у Лізі Європи дозволили Україні заробити ще 3 очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Тепер в активі "Шахтаря" стало 8 пунктів, "Динамо" - 5,5. "Зоря" має 4, "Олександрія" 3, "Маріуполь" 0,5, повідомляє пресслужба УАФ.

Усього ж українські клуби набрали 21 очко, або 4,2 бала. Україна посідає у таблиці коефіцієнтів 10-те місце (33,100 бала за сумою п'яти сезонів). Нідерланди, які йдуть дев'ятими, мають 34,150 бала. 11-те місце у Туреччини - 31,800.

Лідирує у таблиці кеефіцієнтів УЄФА Іспанія - 92,140 бала. Вона суттєво випереджає Англію, яка йде другою, - 81,176.