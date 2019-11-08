Футболістки збірної України розгромили турецький “Конак” у контрольному матчі

Національна жіноча збірна України з футболу в рамках навчально-тренувального збору провела контрольний поєдинок із представником турецької жіночої вищої ліги — ФК “Конак”.

Товариський матч Збірна України — “Конак” (Туреччина) відбувся 7 листопада і завершився з рахунком 6:0 (2:0). Голами відзначилися: Калініна (на 16-й хвилині), Козлова (24, з пенальті, 68, 70), Шевчук (63), Тараканова (82).

Зазначимо, що “Конак” у період із 2013-го по 2017 рік був постійним учасником Ліги чемпіонів УЄФА.

Цей контрольний поєдинок став певною розминкою для збірної України перед спарингом зі збірною Туреччини, який пройде 11 листопада на стадіоні Menemen і розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Фото: womensfootball.com.ua