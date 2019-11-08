Калініна і Завацька вийшли до 1/4 фіналу турніру ITF у Лас-Вегасі

Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька вийшли до чвертьфіналу турніру ITF Henderson Tennis Open у Лас-Вегасі (США) з призовим фондом 60 тис. доларів.

У другому колі змагань у Лас-Вегасі Ангелина Калініна перемогла Фанні Штоллар з Угорщини з рахунком 6:7 (3), 6:1, 6:4, а Катаріна Завацька впоралася з Менді Мінеллою з Люксембургу - 7:5, 6:3. Про це повідомляє БТУ.

Ангеліна Калініна провела на корті 2 год 10 хв. По ходу матчу вона двічі подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок, 6 брейків і програла 3 гейми на власній подачі.

За вихід до півфіналу турніру Henderson Tennis Open (ITF World Tennis Tour) Калініна посперечається з п'ятою сіяною американкою Варварою Лепченко.

Катаріна Завацька по ходу стартового сету кілька разів поступалася в рахунку, а в десятому геймі відіграла у суперниці 3 сетболи і виграла 3 гейми поспіль. У другому сеті вона вела 5:2 з 2 брейками, однак завершити матч зуміла лише за 1 гейм.

У чвертьфіналі Завацька зустрінеться з переможницею матчу між американками Керолайн Дуолхайд, посіяної під восьмим номером, і "кваліфаєром" Наташею Субхаш.