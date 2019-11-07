Сьогодні ми втратили два очки – Михайличенко

Головний тренер «Динамо» вважає, що його команда мала перемагати в Копенгагені.

Головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко вважає, що кияни втратили два очки в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Копенгагена» (1:1), повідомляє Укрінформ.

«Звичайно, дивні ми провели дві гри з «Копенгагеном». Рахунок - однаковий, пропущений м'яч на перших хвилинах - однаковий. Але матчі вийшли зовсім різні. За своїм змістом, за малюнком. У Києві, вважаю, ми здобули одне очко, оскільки не створили стільки моментів, щоб можна було розраховувати на перемогу.

Але сьогодні, вважаю, ми втратили два очки. І по грі, і по нашому домінуванню, і по тому, що ми створювали моменти, при цьому грамотно діючи в обороні. Проводили різноманітні атаки, відмінно використовували фланги, але в завершальній стадії чогось не вистачало - десь везіння, десь - виконавської майстерності.

До хлопців ніяких претензій у мене немає. Ні по віддачі, ні з тактичних побудов, ні за швидкостями. А дрібні помилки є в будь-якій грі. Відразу скажу, чому ми провели настільки пізню заміну: в таку гру увійти дуже непросто, був високий градус напруги, було багато силової боротьби. Крім того, ми не бачили, щоб хтось випадав з гри», - розповів Михайличенко.

«Динамо» набрало 6 очок і йде на другому місці в групі B Ліги Європи, поступаючись «Копенгагену» за додатковими показниками.