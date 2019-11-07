Екстренер “Зорі” Вернидуб офіційно очолив солігорський “Шахтар”

Колишній тренер луганського футбольного клубу “Зоря” український фахівець Юрій Вренидуб офіційно очолив білоруський “Шахтар” із Солігорська.

Про це повідомла пресслужба ФК “Шахтар”.

“Сьогодні на НТБ “Перлина” в якості головного тренера команди представлений Юрій Вернидуб, а також його помічники - Валерій Михайленко, Олександр Ногін та Ігор Фокін”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у зв'язку з процедурою отримання дозволу на роботу в Білорусі Юрій Вернидуб не може бути заявлений на матч найближчого туру вищої ліги. Виконувати обов'язки головного тренера в матчі зі “Славією” буде Сергій Нікіфоренко.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб працював головним тренером луганської “Зорі” з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив клуб, а його місце зайняв Віктор Скрипник. Під його керівництвом “Зоря” вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17) і грала в Лізі Європи.

Юрій Вернидуб двічі визнавався тренером року в Україні (2016, 2018).

Фото: ФК "Зоря"