Роналду викликали до збірної Португалії на матчі з Литвою та Люксембургом

Зірковий футбольний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду викликаний до складу національної команди на домашні поєдинки Євро-2020 проти Литви (14 листопада) та Люксембургу (17 листопада).

Усього список головного тренера Фернанду Сантуша включає в себе 25 гравців, повідомляє офійний сайт Португальської футбольної федерації. Склад збірної Португалії: воротарі - Бету ("Ґезтепе"), Жозе Са ("Олімпіакос"), Руй Патрісіу ("Вулвергемптон"); захисники - Рікарду Перейра ("Лестер"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Рубен Семеду ("Олімпіакос"), Жозе Фонте ("Лілль"), Пепе ("Порту"), Рубен Діаш ("Бенфіка"), Рафаел Геррейру ("Боруссія", Дортмунд), Маріу Руй ("Наполі"); півзахисники - Данілу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулвергемптон"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутінью ("Вулвергемптон"), Піцці ("Бенфіка"), Жоау Маріу ("Локомотив"); нападники - Брума (ПСВ), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Андре Сілва ("Айнтрахт"), Даніел Поденсе ("Олімпіакос"), Діогу Жота ("Вулвергемптон"), Едер ("Локомотив"), Гонсалу Пасьєнсія ("Айнтрахт"). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матчі "Динамо" та "Олександрії" в Лізі Європи Турнірне становище у групі В відбору Євро-2020: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).