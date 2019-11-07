Японець Іноуе – переможець Всесвітньої боксерської суперсерії

У видовищному фіналі Іноуе переміг філіппінця Донейра.

Сьогодні в японському місті Сайтама відбувся фінальний поєдинок турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в найлегшій вазі. У головному бою японець Наоя Іноуе, володар пояса IBF, переміг філіппінського ветерана Ноніто Донейр, суперчемпіона WBA, повідомляє Укрінформ.

Японець на прізвисько Монстр вважався фаворитом бою, але не зміг завершити бій достроково. Через раннє розсічення Іноуе довелося діяти обережно, хоча його перевага була помітною. Донейр опинився в нокдауні в 11-му раунді. Однак, філіппінець не здався і зумів протриматися до кінця бою. Всі судді віддали перевагу Іноуе (116-111, 117-109, 114-113).

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Таким чином, Іноуе виграв трофей Мухаммеда Алі і два титули чемпіона світу за версіями WBA (Super) і IBF.

Нагадаємо, це 4-й фінал в історії WBSS. Першим переможцем в липні 2018 року став українець Олександр Усик, який переміг в Москві росіянина Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів.